انتصار السيسي عن منتدى الشباب: لنستكمل حلمًا بدأ منذ عامين نحو عالم يسوده الحب والسلام.. صور

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادتها بحضور منتدى شباب العالم الذى انطلقت فعالياته السبت في مدينة شرم الشيخ.



وقالت قرينة الرئيس عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سعدت اليوم بحضوري إنطلاق فعاليات منتدى شباب العالم، وسط الآلاف من شباب العالم، لنستكمل حلمًا بدأ من عامين نحو عالم واحد يسوده الحب والسلام".



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم بالقاعة الرئيسية بمركز المؤتمرات الدولي بمدينة شرم الشيخ، حيث رحب الرئيس السيسي في كلمته، بحضور منتدى شباب العالم المقام فى مدينة شرم الشيخ حاليًا بنسخته الثالثة، قائلا:"أرحب بكم من قلب العالم إفريقيا القارة النابضة بالخيرات وفي سيناء أرض السلام مهد الأنبياء، أرحب بكم في بلدكم الثاني مصر".



وشهد الحفل الافتتاحي إطلاق أغنية "الحضارة يعني مصر" التي تعبر عن الرسالة الأكبر والأهم لمنتدى شباب العالم، والتي تم التركيز عليها منذ العام الماضي 2018 وتستمر هذا العام كمحور لفعاليات المنتدى في نسخته الثالثة 2019، وهي فكرة الأعمدة السبعة للحضارة المصرية، وهي رؤية مستوحاة من كتاب "الأعمدة السبعة للشخصية المصرية" للكاتب الدكتور ميلاد حنا.

