فى اليوم العالمى للشاى ..هؤلاء ممنوعون من تناوله

يدمن العديد من الأشخاص تناول الشاى، وخاصة بعد الوجبات مباشرة ، ففى اليوم العالمى الشاى الذى اعتاد العالم على الاحتفال به فى 15 ديسمبر ، توضح الدكتورة سكينة جمال "أخصائى التغذية " الممنوعين من تناوله.



وقالت سكينة جمال إن الشاى يعد من المنبهات التى تحتوى على الكافيين وعناصر أخرى تمنع امتصاص الأملاح المعدنية كالزنك والحديد والكالسيوم من الجسم، كما أن الشاي مدر للبول.



حذرت " أخصائى التغذية " هؤلاء الأشخاص من تناول الشاى لعدم حدوث مضاعفات صحية:



1- مرضى الضغط المرتفع أو المصابون بالجفاف:

يساعد الشاى على إدرار البول وخروج الماء من الجسم وهذا يزيد نسبة الملاح فى الجسم التى تسبب فى ارتفاع الضغط أكثر فأكثر لذلك هو خطر على مرضى الضغط المرتفع .



2- الأشخاص المصابون بقرح فى المعدة :

ممنوع تماما شرب الشاى لمن يعانون من قرحة المعدة .



3- مرضى الأنيميا بجميع أنواعها ونسبتها:

تناول الشاى يساعد على امتصاص الحديد من الجسم مما يزيد مرضى الأنيميا حدة وسوء.





4- الأجسام القابلة لتكون الحصوات :

الأشخاص الذين يكون جسمهم قابل لتكوين الحصوات يزيد الشاى من تكوين حصوات فى الجسم.



5- المصابون بالنقرس:

تزيد معهم نوبات الألم عند شرب الشاى والقهوة.



6- الأشخاص الذين يحصلون على ساعات نوم قليلة أو يعانون من الأرق :

يسبب الشاى فى الإرهاق والقلق أكثر فأكثر لاحتوائه على الكافيين.