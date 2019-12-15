ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حتحوت: تفاصيل صفقة انتقال كهربا للأهلي جاءت طبقًا لتأكيدات الماتش .. فيديو

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 01:27 ص
كهربا
كهربا
Advertisements
عمرو ابوبكر
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن إدارة النادي الأهلى، أعلنت الجمعة، التعاقد مع محمود عبدالمنعم، كهربا، بشكل رسمي لمدة أربعة مواسم ونصف، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي أفيس البرتغالي.

وأضاف هانى حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش» على قناة «صدي البلد»، إن كواليس صفقة إنضمام محمود كهربا للمارد الأحمر، جاءت طبقًا التأكيدات برنامج «الماتش».

ودلل هانى حتحوت، على ذلك، بإذاعة جزء من الحلقة التى أذيعت بتاريخ 25 يونيو 2019، حينما أعلن عن انتقال كهربا للأهلى، والخطة التي رسمتها إدارة الفارس الأحمر لإتمام الصفقة.

جدير بالذكر أن الأهلي حصل على خدمات محمود عبد المنعم كهربا لاعب أفيس البرتغالي والزمالك السابق، لمدة أربع سنوات ونصف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتدى التيشيرت الأحمر.. الأهلي يقيد كهربا محليا وإفريقيا أول يناير

كهربا ينتظم في تدريبات الأهلي خلال ساعات

مصادر تكشف التفاصيل الكاملة لـ تعاقد الأهلي مع كهربا وحقيقة الشرط الجزائي

شاهد.. لحظة توقيع كهربا على عقود الانضمام لـ الأهلي

تعرف على رسالة مؤمن زكريا لـ كهربا بعد انضمامه للأهلى

سليم 100% .. الأهلي يرد على المشككين في صفقة التعاقد مع كهربا

ترشيحاتنا

محمد صلاح يزاحم.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات اليوم السبت وفوز ليفربول

تعرف على سر تسمية حى الزمالك بهذا الاسم وتاريخ أبرز شوارعه

اخبار الأهلي | كهربا يغيب عن أول تدريبات للفريق.. وعبد الحفيظ يجتمع بـ طبيب النادي

ضعي ملعقة من هذا الزيت على وجهك ليلا .. وشاهدى فى الصباح ماذا حدث

اشتغلت معاه وأنا نجمة مصر الأولى.. نبيلة عبيد تكشف قصة حذف يوسف شاهين لقبها من تتر فيلم الآخر ورد فعلها.. فيديو

من 10 سنوات لـ 2 فقط في دار رعاية.. لماذا لم يطبق القاضي العقوبة القانونية على البشير؟

AdvertisementS

الظهور الأول لـ محمود كهربا في تتش الأهلي

كيف احتفل تركي آل الشيخ بفوز الهلال على الترجي التونسي في كأس العالم للأندية

عماد متعب يكشف حقيقة توليه منصباً في النادي الأهلي

بعد كهربا .. أمير توفيق يتحدث عن صفقة النادي الأهلي القادمة

محمد صلاح يزاحم.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات اليوم السبت وفوز ليفربول

مدير تعاقدات الأهلي يفجر مفاجأة حول انضمام كهربا إلى النادي

بسبب فضيحة رادس..الوداد المغربي يسخر من الترجي بعد خسارته أمام الهلال السعودي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وتعادل ليستر سيتي

أخبار الرياضة.. كهربا في التتش لأول مرة ..عماد متعب يكشف حقيقة عودته لـ الأهلي..شيكابالا وعبد الله جمعة يغيبان

اخبار الزمالك | شيكابالا وعبد الله جمعة يغيبان.. ومدرب الزمالك السابق يوجه رسالة إلى نجم الأهلي

حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع باهر المحمدي ..فيديو

سبب التعاقد وحقيقة التأجيل.. الأهلي يكشف كواليس صفقة كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب حمار .. مقتل 3 شباب في السعودية

شاهد .. حزن لميس الحديدى فى عزاء المخرج شريف السقا

من هي حليمة عدن أول عارضة أزياء محجبة.. ولدت في مخيم للاجئين وعاشت في أمريكا .. صور