حتحوت: تفاصيل صفقة انتقال كهربا للأهلي جاءت طبقًا لتأكيدات الماتش .. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن إدارة النادي الأهلى، أعلنت الجمعة، التعاقد مع محمود عبدالمنعم، كهربا، بشكل رسمي لمدة أربعة مواسم ونصف، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي أفيس البرتغالي.



وأضاف هانى حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش» على قناة «صدي البلد»، إن كواليس صفقة إنضمام محمود كهربا للمارد الأحمر، جاءت طبقًا التأكيدات برنامج «الماتش».



ودلل هانى حتحوت، على ذلك، بإذاعة جزء من الحلقة التى أذيعت بتاريخ 25 يونيو 2019، حينما أعلن عن انتقال كهربا للأهلى، والخطة التي رسمتها إدارة الفارس الأحمر لإتمام الصفقة.



جدير بالذكر أن الأهلي حصل على خدمات محمود عبد المنعم كهربا لاعب أفيس البرتغالي والزمالك السابق، لمدة أربع سنوات ونصف.