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خالد النبوي: ممالك النار أثبت أن الفن أقوى شئ فى الوجود

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 04:41 ص
خالد النبوي
خالد النبوي
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حمزة شعيب
قال الفنان خالد النبوي، إن نجاح "ممالك النار" أثبت أن الفن أقوى شيء في الوجود، ورسائله تصل إلى القلوب أكثر من السياسة، مؤكدًا أن فريق عمل المسلسل بذل مجهودا خرافيا ليخرج العمل بهذا الشكل المبهر.

وأضاف النبوى خلال تصريحات تلفزيونية، أن العمل الفني اتسم بالجدية في مختلف جوانبه؛ سواء الإخراج أو التأليف أو الإنتاج، مشيرا إلى أن الممثلين المشاركين في العمل قاموا بمجهود بدني وعقلي ونفسي خارق على مدار تحضير وتصوير المسلسل في تونس.

وتابع أنه أدى تدريبات مكثفة وشاقة على مهارات استخدام السيف، وكان يتدرب مع خبير أجنبي يُدعى "كنزي" لمدة 4 ساعات يوميًّا استعدادًا لمشاهده بالمسلسل.

مسلسل "ممالك النار" يبرز الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في القرن السادس عشر، بجانب حياة السلطان سليم الأول، والمجازر وأعمال السلب والنهب التي قامت بها قوات الانكشارية في حق أهل مصر والشام.

"ممالك النار" بطولة خالد النبوي الذي جسد دور "طومان باي"، والسوري رشيد عساف الذي جسد دور "قنصوة الغوري"، والسوري محمود نصر الذي لعب دور "سليم الأول".
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