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أخبار العالم

في المياه القبرصية.. البحرية التركية تعترض سفينة إسرائيلية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:42 ص
البحرية التركية
البحرية التركية
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أحمد محرم
ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن البحرية التركية اعترضت قبل نحو أسبوعين سفينة إسرائيلية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وطردتها من منطقة بحرية تعتبر تابعة لجمهورية قبرص.

ونقلت "القناة 13" الإسرائيلية، أمس السبت، عن مصادر رسمية، أن "سفن البحرية التركية طاردت سفينة أبحاث إسرائيلية أجرت اختبارات في المياه الاقتصادية القبرصية".

وقال مسؤولون إسرائيليون مطلعون للقناة إن الحادث "غير العادي" وقع قبل نحو أسبوعين مع سفينة الأبحاث الإسرائيلية "بات جاليم"، التابعة لمعهد دراسة البحار والبحيرات لوزارة الطاقة الإسرائيلية، موضحين أنها كانت في مهمة بالمنطقة، وعلى متنها عدد من الباحثين من جامعة بن جوريون مع عالم جيولوجي قبرصي، وعملوا بمشاريع مشتركة بموافقة من الحكومة القبرصية.

وأوضحت القناة أن "سفن البحرية التركية اقتربت من السفينة الإسرائيلية، وتواصل ضباط أتراك مع قبطانها عبر جهاز اللاسلكي، وطلبت البحرية التركية الكشف عن طابع مهمة السفينة الإسرائيلية وعن العمل الذي تقوم به".

وتابعت المصادر أن "الضباط الأتراك وبعد جدال، طالبوا سفينة الأبحاث الإسرائيلية بمغادرة المنطقة فورا وعدم الاستمرار بإجراء الأبحاث، ما أجبرها على التوقف عن نشاطها والإبحار إلى منطقة أخرى على الرغم من وجودها في المياه الاقتصادية القبرصية والتي لا تخضع لسيطرة تركيا".

ووقع هذا الحادث على خلفية التدهور الكبير في العلاقات بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة أخرى بسبب الخلافات الحادة حول حقول الغاز والنفط شرق المتوسط، حيث بدأت الحكومة التركية، في مايو الماضي، أعمال التنقيب عن الطاقة في منطقة تعتبر تابعة للجمهورية القبرصية.

وازداد التصعيد بعد توقيع تركيا، يوم 27 نوفمبر الماضي، مع حكومة الوفاق الوطني الليبية مذكرة تفاهم حول تحديد الصلاحيات البحرية، وقالت اليونان وقبرص إن هذا الاتفاق ينقل جزءا من حقوقهما في مياه البحر المتوسط إلى تركيا.
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