بعد استفزازات شرق المتوسط .. اتفاق جديد بين تركيا وحكومة الوفاق في ليبيا

ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن مسئولًا بحكومة الوفاق في طرابلس برئاسة فايز السراج وصل إلى العاصمة التركية أنقرة لتوقيع اتفاق جديد بين الحكومتين، بعد توقيعهما في أواخر نوفمبر الماضي مذكرة تفاهم حول التعاون الأمني، وأخرى لترسيم الحدود البحرية، اعتبرتها مصر واليونان وقبرص انتهاكًا للقانون الدولي وتعديًا على حقوق دول أخرى.



وأوضحت القناة أن المسئول بحكومة الوفاق وصل إلى أنقرة، أمس السبت، لتوقيع اتفاق مع وزارة الصحة التركية بشأن تشغيل بعض المرافق الصحية في ليبيا وتوفير أطقم طبية لها.



وقالت وزارة الصحة الليبية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن وكيلها العام محمد هيثم عيسى، وصل إلى أنقرة لاستكمال إجراءات التوقيع على الاتفاق، دون تحديد مدة الزيارة.



وأضافت أن الاتفاق يتضمن توفير أطقم طبية لتشغيل مركز مصراتة للعلاج الطبيعي (شمال غربي ليبيا) الذي أشرفت على بنائه الوكالة التركية للتعاون الدولي (تيكا)، وقدمته الحكومة التركية دعما لحكومة السراج.



ولفت البيان إلى أن عيسى، التقى خلال الزيارة، مع وكيل وزارة الصحة التركية أمينة ألب ماشا، ومدير عام شؤون الاتحاد الأوروبي والعلاقات الدولية سلامي كلش.



كما زار الوكيل العام لوزارة الصحة الليبية والوفد المرافق له "مستشفى بيلكنت" الذي جرى افتتاحه مؤخرا بأنقرة، بهدف الإطلاع على الخدمات الطبية التي يقدمها.