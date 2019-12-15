ليبيا.. الحكومة المؤقتة تقاضي تركيا وقطر دوليا

أعلنت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة أنها بصدد رفعِ دعوى قضائية دولية ضد تركيا وقطر، بسبب دعمهما للميليشيات في ليبيا.



وأشار بيان للخارجية إلى أن لجنة وزارية تقوم بحصر الأضرار التي خلفتها الأعمال الإرهابية، ورصد الأدلة التي تُثبت تورط قطر وتركيا في تلك الأعمال على مدى 5 سنوات، وفقا لقناة "العربية".



وأوضحت أنه سيتم التنسيق بين القضاء المحلي والدولي، لرفع دعاوى ضد الدولتين، والمطالبة بمعاقبة المتورطين.



كان الجيش الليبي قد رصد مخازن للسلاح تحوي طائرات تركية مسيرة، وذخائر ومعدات عسكرية مصدرُها تركيا في مدينة مصراتة.



ويأتي ذلك في ظل استمرار تركيا وقطر في تقديم الدعم لميليشيات حكومة الوفاق وإمدادها بالسلاح والعتاد لمواجهة الجيش الليبي الذي يخوض معركة مسلحة لتحرير طرابلس من الإرهابيين.



كان رئيس حكومة الوفاق الليبي، فايز السراج، التقى مؤخرًا كلا من وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار.