ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

افتتاح منتدى شباب العالم يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:50 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
هاني حسين
استعرضت الإعلامية هند النعساني، في برنامج «صباح البلد» الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الأحد.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

صدى البلد:
مصر تستضيف اجتماعات اللجنة المتخصصة للدفاع والأمن والإفريقية

بوابة الأهرام:
الرئيس السيسي يعلن رسميا انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة

الأخبار:
مقال الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح مدير تحرير جريدة الأخبار: منتدى الشباب.. رسالة مصر للعالم

مبتدأ:
رد شديد اللهجة من الأعلى للإعلام على أكاذيب رويترز بشأن الدراما المصرية

اليوم السابع:
الزراعة: نشر لجان متخصصة بحقول الخضر لرصد اي حالات مرضية للنبات

مصراوي:
" قاعات واي فاي وشريحة".. التعليم: أداء الامتحانات بالمدارس الخاصة إلكترونيا

الوطن:
التنمية السياحية: 580 مليون جنيه إيرادات الهيئة في النصف الأول من 2019
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة.. أبرز مانشيتات الصحف في صباح البلد

عبد العال يستقبل رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي الصيني.. يتصدر نشرة صباح البلد

منتدى شباب العالم يستضيف المواطن السوداني ضحية التنمر.. يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود التنمية الشاملة في سيناء.. يتصدر نشرة صباح البلد

زيارة رئيس البرلمان إلى جنوب السودان .. تتصدر نشرة صباح البلد

مصر تتمسك بإنجاز اتفاق عادل حول سد النهضة.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

ترشيحاتنا

أمطار على مدن القليوبية وإعلان الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

الفرق بين جمع الصلاة وقصرها

هيروشيما تهدم مبنيين نجيا من القصف الذري

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يسعى للصدارة في مواجهة فالنسيا قبل الكلاسيكو

تريند الفن | مرض منى فاروق.. عودة شمس البارودي للتمثيل.. خالد النبوي بعد تصريحه غير المتوقع عن محمد صلاح

من منزل نبيلة عبيد | نكشف أسرار الراقصة والسياسي.. وسر لا يعرفه أحد في كواليس الآخر .. فيديو

AdvertisementS

عبر إنستجرام .. صالح جمعة يفجر مفاجأة عن مستقبله مع الأهلي

تريند الفن | مرض منى فاروق.. عودة شمس البارودي للتمثيل.. خالد النبوي بعد تصريحه غير المتوقع عن محمد صلاح

أخبار الرياضة.. صدمة صالح جمعة للأهلي.. مفاجأة شوبير.. كواليس جديدة حول صفقة كهربا

حالة الطقس.. سقوط أمطار غزيرة وسيول وتحذيرات من نشاط الرياح

يبقى الدوبلير بتاعي.. خالد النبوي مطلوب على جوجل بعد كلامه عن محمد صلاح

شوبير يفجر مفاجأة لمتابعي تايم سبورت بشأن إذاعة المباريات الأفريقية.. شاهد

اتصالات البرلمان تكشف حقيقة إلغاء الدعم في 2020

فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من التلاميذ بالمدرسة المصرية الدولية بالتجمع .. اليوم

فى عيد ميلاد خطيبها.. إطلالة أنيقة لـ ابنة ماجد المصري

يكفيكم شر المرض.. منى فاروق تدخل المستشفى عقب تعرضها لأزمة صحية

بسبب المتسابقة المصرية الوحيدة في نهائي ذا فويس.. أحلام تتصدر جوجل

صدى البلد فى منزل نجمة مصر الأولى .. نبيلة عبيد تكشف عن رأيها في الراقصة والسياسي وسر بكائها بعد عرضه مؤخرًا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاد خطيبها.. إطلالة أنيقة لـ ابنة ماجد المصري

فسحة تتحول إلى كارثة.. العثور على شاب سعودي فقده والداه في حفرة بين الجبال

كارثة تصيب الجماهير أثناء مشاهدتهم عرض سيرك في إنجلترا