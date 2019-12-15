افتتاح منتدى شباب العالم يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرضت الإعلامية هند النعساني، في برنامج «صباح البلد» الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الأحد.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
صدى البلد:
مصر تستضيف اجتماعات اللجنة المتخصصة للدفاع والأمن والإفريقية
بوابة الأهرام:
الرئيس السيسي يعلن رسميا انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة
الأخبار:
مقال الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح مدير تحرير جريدة الأخبار: منتدى الشباب.. رسالة مصر للعالم
مبتدأ:
رد شديد اللهجة من الأعلى للإعلام على أكاذيب رويترز بشأن الدراما المصرية
اليوم السابع:
الزراعة: نشر لجان متخصصة بحقول الخضر لرصد اي حالات مرضية للنبات
مصراوي:
" قاعات واي فاي وشريحة".. التعليم: أداء الامتحانات بالمدارس الخاصة إلكترونيا
الوطن:
التنمية السياحية: 580 مليون جنيه إيرادات الهيئة في النصف الأول من 2019
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
صدى البلد:
مصر تستضيف اجتماعات اللجنة المتخصصة للدفاع والأمن والإفريقية
بوابة الأهرام:
الرئيس السيسي يعلن رسميا انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة
الأخبار:
مقال الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح مدير تحرير جريدة الأخبار: منتدى الشباب.. رسالة مصر للعالم
مبتدأ:
رد شديد اللهجة من الأعلى للإعلام على أكاذيب رويترز بشأن الدراما المصرية
اليوم السابع:
الزراعة: نشر لجان متخصصة بحقول الخضر لرصد اي حالات مرضية للنبات
مصراوي:
" قاعات واي فاي وشريحة".. التعليم: أداء الامتحانات بالمدارس الخاصة إلكترونيا
الوطن:
التنمية السياحية: 580 مليون جنيه إيرادات الهيئة في النصف الأول من 2019