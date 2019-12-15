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اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 15-12 -2019

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:55 ص
عملات اجنبية
عملات اجنبية
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علياء فوزى
شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الأحد 15-12 -2019، استقرارا أمام الجنيه وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الأهلى المصرى.

وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم، الأحد 15-12-2019، وأسعار العملات الأجنبية:

سعر الدولار والعملات الأجنبية:

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الأحد، شراءً 16.07 جنيه، وبيعا 16.17 جنيه.

سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الأحد، شراءً 17.85 جنيه، وبيعا 18.10 جنيه بمستهل التعاملات.

سعر الجنيه الاسترليني​

أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم، الأحد، فقد سجل شراءً 21.15 جنيه، وبيعا 21.85 جنيه.

الفرنك السويسري​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الأحد، شراءً 16.29 جنيه، وبيعا 16.48 جنيه.

سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الأحد، فقد سجل شراءً 14.64 جنيه، وبيعا 14.84 جنيه.

سعر اليوان الصينى

سجل اليوان الصينى اليوم، الأحد، شراءً 2.28 جنيه، وبيعا 2.29 جنيه.
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