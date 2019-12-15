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أخبار العالم

الصحة السعودية تعلن عن وظائف خالية.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة وأماكن التقديم

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:03 ص
وزارة الصحة السعودية
وزارة الصحة السعودية
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة السعودية عن حاجتها لنحو 2942 وظيفة أخصائي غير طبيب للجنسين في تخصصات تغذية علاجية وأجهزة طبية وإسعاف وطوارئ وأشعة وأطراف صناعية وبصريات وعلاج وظيفي وتثقيف صحي وتخدير وتروية قلب وتصوير طبيعي وتعقيم وتغذية وتقنية أسنان وتخطيط قلب وتقنية قلب وتقنية كلى وجودة صحية وسمعيات وصحة فم وأسنان وصحة عامة وعلاج تنفسي وعلاج جبائر وعلاج طبيعي وعلاج نووي وعمليات وفيزياء طبية وقبالة ومختبر ومساعد طبيب أسنان ومعلومات صحية "سجلات طبية" ووبائيات وصيدلة وتأهيل حرفي.

ودعت الوزارة، كل من يرغب بالتقديم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة، إلى التسجيل عن طريق بوابة التشغيل الذاتي لمدة 15 يوما ابتداءً من اليوم، الأحد، وذلك من خلال الرابط التالي: https://s.moh.gov.sa/jobs

وأوضحت الوزارة، في منشورها الذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن تلك الوظائف فقط مخصصة للسعوديين.

وقبل يومين، دعت وزارة الصحة المواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، إلى شغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والراغبين في التقدم إليها عبر بوابة التوظيف بوزارة الصحة.
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