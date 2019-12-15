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أخبار العالم

مطار بغداد الدولي يعلن توقف حركة الملاحة الجوية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:28 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن مطار بغداد الدولي اليوم /الأحد/ توقف حركة الملاحة الجوية بسبب انعدام الرؤية جراء الضباب الكثيف.

وقالت إدارة المطار ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ" إنه بالنظر لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف، تقرر توقف حركة الملاحة الجوية منذ ساعات الصباح، حيث وصل مدى الرؤية إلى صفر، وسيتم الإعلان لاحقا عندما تعود حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها".

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