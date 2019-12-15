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فن

إدوارد يكشف عن دوره في مسلسل البرنس

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:27 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
يقوم الفنان إدوارد بتجسيد شخصية شقيق بطل العمل النجم محمد رمضان في مسلسل " البرنس " والمقرر عرضه خلال السباق الرمضانى المقبل، من تأليف وإخراج محمد سامى.

مسلسل "البرنس" إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامى، عبد الرحمن أبوزهرة وأحمد داش ورحاب الجمل وبدرية طلبة وآخرين.

"البرنس" اسم نهائى للعمل، الذى يشهد ثانى تعاون بين المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما مسلسل "الأسطورة"، ونال نجاحًا كبيرًا عام 2016، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، هادى الجيار، مى عمر، روجينا، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وكتب له السيناريو والحوار محمد عبد المعطى، ولذلك قررالثنائى تكرارالتجربة من خلال "البرنس"، الذى يراهن عليه الثنائى بقوة.

يعرض لإدوارد مسلسل "حواديت الشانزلزيه"، وهو من بطولة إياد نصار وإنجي المقدم، ويشارك فى بطولته مى سليم، داليا مصطفى، أمانى كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، ندا عادل، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، ورحاب نصر، وسمر محمد متولى.
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