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بث مباشر.. جلسة الأمن الغذائي في إفريقيا ضمن فعاليات منتدى شباب العالم

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:43 م
صدى البلد
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هاني حسين
حرصا من "صدى البلد"، على تقديم خدمة متميزة لمتابعيه ننقل لكم بثا مباشرا لفعاليات جلسة «الأمن الغذائي في إفريقيا»، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بشرم الشيخ، وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة في شرم الشيخ.

كانت النسخة الأولى لمنتدى شباب العالم قد بدأت فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين في الدورة الثانية إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم تتراوح ما بين 18 و40 عاما من 169 دولة.

وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولي الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم.

وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم أشادت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، كما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.

وتستمر النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم التي تنطلق اليوم السبت فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حتى يوم 17 ديسمبر الجارى.
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