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أخبار البلد

انطلاق اجتماعات خبراء اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:56 م
صدى البلد
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محمد إبراهيم
انطلقت الاجتماعات التحضيرية لخبراء الاجتماع الثانى عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقية، والتى تستضيفها مصر لأول مرة خلال الفترة من 15-19 ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة بفندق الماسة كابيتال.

ووصل إلى القاهرة على مدار الأيام الماضية أعضاء مفوضية السلم والأمن بالاتحاد الأفريقى، والعديد من الخبراء فى مجال الدفاع الأمن والسلامة من مختلف الدول الأفريقية.

وتستمر اجتماعات الخبراء على مدار ثلاثة أيام تتضمن العديد من الجلسات لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالدفاع والأمن والسلامة بقارة أفريقيا، وتشرف مفوضية السلم والأمن بالاتحاد الأفريقى على جدول أعمال الاجتماعات.

وتختتم اللجنة أعمالها بصياغة تقرير مفصل حول نتائج المناقشات بعد موافقة الدول الأعضاء عليها لعرضها على اجتماع رؤساء أركان الدول الأفريقية.

وتأتى تلك الاجتماعات فى إطار جهود القيادة السياسية لإحلال الأمن والسلام والتنمية بقارة أفريقيا، خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لعام 2019، كما تهدف الاجتماعات إلى تحقيق الاتحاد فى القرارات لإيقاف أى تهديدات أو عدائيات تواجه قارة أفريقيا.
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