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اقتصاد

انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 28.7 % في سبتمبر 2019

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:26 م
انخفاض عجز الميزان
انخفاض عجز الميزان التجارى
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آية الجارحي
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية سبتمبر 2019 وبلغت قيمة العجـز فى الميـزان التجاري 3.49 مليار دولار خلال سبتمبر 2019 مقابل 4.90 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق بنسبــة انخفاض قدرها 28.7 ٪.

وكشف التقرير عن انخفاض قيمـة الصادرات بنسبة 2.7 ٪، حيـث بلغـت 2.37 مليار دولار خـلال سبتمبر 2019 مقابل 2.43 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (أسمدة بنسبة 32.5٪، فواكة طازجة بنسبة 7.9 ٪، سجاد وكليم بنسبة 8.5 ٪، أصناف أخري جاهزة من مواد نسيجية بنسبة 7.1 ٪).

وارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خــلال سبتمبر 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (بترول خام بنسبة 1.2 ٪ ، منتجات البترول بنسبة 5.2 % ، ملابس جاهزة بنسبة 11.7 ٪، لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 7.6 %).

وأشار التقرير إلى انخفاض قيمـة الواردات بنسبة 20.1 ٪ حيث بلغـت 5.86 مليار دولار خـلال سبتمبر 2019 مقابل 7.33 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها:(منتجات البترول بنسبة 37.0 ٪ ، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 12.6 % ،لدائن بأشكالها الاولية "بلاستيك" بنسبة 15.9 ٪، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 1.2 ٪).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهــمها : (قمح بنسبة 12.8 ٪ ،أدوية ومحضرات صيدلة بنسبــة 8.6 ٪, لحوم بنسبة 12.4 ٪، ذرة بنسبة 26.6 ٪ ).
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