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رياضة

عبد الناصر محمد يعلن تشكيل نادي مصر لمواجهة الإسماعيلي

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:25 م
عبدالناصر محمد مدرب
عبدالناصر محمد مدرب نادى مصر
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عمرو الحلواني
أعلن عبد الناصر محمد المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي بعد قليل بملعب الكلية الحربية فى إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل نادى مصر كالآتى:

وجاء تشكيل نادي مصر كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: شريف أشرف، أحمد أوكا، محمود شبانة، علاء عطا.

خط الوسط: إسلام صالح، محمود توبة، محمود رامبو، رمزي خالد.

خط الهجوم: مصطفى سلطان، عمر حبشي.

ويمتلك الإسماعيلى 10 نقاط محتلا بها المركز الثامن بجدول الترتيب بينما يقع نادي مصر فى المركز الـ 13 برصيد 7 نقاط.

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