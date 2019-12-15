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فن

لحظة خروج جثمان الفنان حسن عفيفي وتأثر محمد صبحي.. فيديو

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 03:58 م
صدى البلد
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محمد هانى - عدسة : عمرو سيد
شيعت منذ قليل جنازة الفنان حسن عفيفي عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة بحضور عدد كببير من الأهل والأقارب وعدد من الفنانين وعلى رأسهم محمد صبحى .

ورصدت عدسة "صدى البلد" تأثر الفنان محمد صبحى أثناء تشييع جنازة الفنان الراحل بسبب العلاقة القوية التي تربطهم ببعض.

كان قد رحل اليوم، الأحد، الفنان حسن عفيفى، أشهر مصمم استعراضات، وأحد أعمدة فرقة رضا للفنون الشعبية، وزوج الفنانة هناء الشوربجي، بعد صراع مع المرض لمدة شهرين بأحد المستشفيات الخاصة.

وكتب الفنان محمد صبحي، على صفحته في "فيسبوك": "فقدت اليوم صديقي ورفيق رحلتي الفنية الفنان ومصمم الاستعراضات أيقونة فرقة رضا حسن عفيفي".

وأضاف محمد صبحي: "كنت إنسانا رائعًا طيبًا معاونًا لكل من حولك، كنت بالنسبة لي أخي الحبيب، ومعاونا في معظم أعمالي الفنية، رحلت اليوم وستظل في قلوب جمهورك بتاريخك الحافل المشرف، وستظل في قلبي يا حبيبي حسنولا كما كنت أناديك، عزائي لصديقة عمري زوجتك الفنانة هناء الشوربجي وأحبائي أبنائك هشام وياسمين وكل الأسرة، ودعواتي لهم ولنا بالصبر والسلوان".

حسن عفيفى بدأ حياته راقصًا مع فرقة رضا وقام بعدة أدوار فى فيلم "غرام فى الكرنك" و"إجازة نصف السنة"، وبعد ذلك فى فيلم "فتاة الاستعراض"، ثم بعد اعتزال الرقص قام بالعمل كمصمم رقصات، وأعد تصميم رقصات فوازير نيللى وسمير غانم مع المخرج فهمى عبد الحميد، وصمم أيضا الكثير من استعراضات الأعمال المسرحية للفنان محمد صبحى.
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