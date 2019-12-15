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أخبار البلد

أسقف الوادي الجديد يصلي الأحد الأول من كيهك بكنيسة العذراء بمقر المطرانية.. صور

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:45 م
صدى البلد
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سامح سلام
صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد الاحد الاول من شهر كيهك القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم بمقر المطرانية.

وقام الأنبا أرسانيوس اثناء القراءات بتدشين كرسي لمذبح رئيس الملائكة ميخائيل وأيقونة للشهيد ابسخيرون القليني وشارك معه في الصلاة آباء الكنيسة وخورس الشمامسة وشعب الكنيسة.

وشارك الأنبا أرسانيوس في صلاة التسبحة مساء أمس بكنيسة السيدة العذراء مريم بمقر المطرانية وشارك معه في الصلاة آباء الكنيسة وخورس الشمامسه وشعب الكنيسة.

وبارك صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أرسانيوس أسقف الايبارشية في الاجتماع العام الأسبوعي لنيافته بكنيسة السيدة العذراء مريم بمقر المطرانية، وألقي نيافته كلمة روحية عن "ثبتهم في الإيمان المستقيم بك".

وتصلى كافة الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر والمهجر صلوات التسبحة الكيهكية استعدادا لعيد الميلاد المجيد والذى يحل في التاسع والعشرين من كيهك، وتتضمن التسبحة الكيهيكية تماجيد وتسابيح أغلبها للسيدة العذراء مريم.
أسقف الوادي الجديد يصلي الأحد الأول من كيهك بكنيسة العذراء بمقر المطرانية.. صور
أسقف الوادي الجديد يصلي الأحد الأول من كيهك بكنيسة العذراء بمقر المطرانية.. صور
أسقف الوادي الجديد يصلي الأحد الأول من كيهك بكنيسة العذراء بمقر المطرانية.. صور
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