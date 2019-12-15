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رئيس البرلمان الليبي في رسالة لـ جوتيريش: اتفاقية السراج وأردوغان لاغية وباطلة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:02 م
اردوغان والسراج
اردوغان والسراج
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وكالات
خلال رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، دعا رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح إلى عدم تسجيل مذكرة التفاهم بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأمم المتحدة، واستعرض عدة نقاط قانونية وتشريعية تؤكد بطلان المذكرة.

وقال عقيلة في الرسالة الموجهة إلى جوتيريش، إن ولاية حكومة الوفاق انتهت منذ فترة طويلة، وبالتالي لا يجوز أن تبرم معاهدات وتحمل ليبيا التزامات دولية، مضيفا أن الاتفاق السياسي يتيح للمجلس الرئاسي توقيع اتفاقيات يؤيدها مجلس النواب.

ونقلت وسائل الإعلام الليبية عن صالح قوله إن مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا الخاصة بترسيم الحدود البحرية، لم تحظ بخطاب تأييد من مجلس النواب، وتعتبر خرقا لقانون البحار وتهدد علاقة ليبيا مع مصر واليونان وقبرص.

ولفت إلى أن هذه المذكرة تعتبر "لاغية وباطلة"، ولم تدخل حيز التنفيذ لأن أحد طرفيها (ليبيا) لم تستكمل إجراءاتها القانونية الداخلية المطلوبة لتدخل حيز التنفيذ، مؤكدا أن مجلس النواب يرى ضرورة عدم تسجيل المذكرة في الأمم المتحدة ما لم تدخل حيز التنفيذ.
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