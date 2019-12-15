السيسي: قادرون على التدخل المباشر في ليبيا.. لكننا نحترم أشقاءنا | فيديو

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر قادرة على التدخل مباشرة في ليبيا لحماية الأمن القومي ولكننا نحترم علاقة الأخوة مع الشعب الليبي.وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في جلسة سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم: "ولأن الأوضاع في ليبيا تمس أمننا القومي كان من الأولى أن نتدخل بشكل مباشر في ليبيا ولدينا القدرة، ولكننا نحترم ظروف ليبيا ورغبتنا في الحفاظ على علاقة الأخوة مع الشعب الليبي".واستطرد الرئيس: "ورغم ذلك رفضنا لأن الشعب الليبي لن ينسي لنا التدخل في أمنه".وأكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي: "حريصون على استعادة الأمن والاستقرار وحل مشاكل المنطقة، وعلينا إيجاد الحلول لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة والنظر في الأمور بشكل أكبر من المصالح الضيقة للدول.اقرأ أيضا