نحترم ظروفها ولا نتدخل.. السيسي: الأوضاع في ليبيا تمس الأمن القومي المصري

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ليبيا أصبحت دولة معبر، والأوضاع في ليبيا تمس بالأمن القومي المصري.





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في جلسة سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، قائلا:" كان الأولى أن نتدخل بشكل مباشر في ليبيا ولدينا القدرة، ولكننا نحترم ظروف ليبيا ورغبتنا في الحفاظ على علاقة الأخوة مع الشعب الليبي"





وفي سياق آخر تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي:" سرنا في برنامج بنية أساسية غير مسبوق لتوفير فرص عمل للشباب، وبرنامج البنية الأساسية نقل مصر لمستوى آخر من القدرة والإستعداد للاستثمار والتطوير الإقتصادي".



