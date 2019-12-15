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محافظات

محافظ كفر الشيخ يكرم بطلة العالم في رفع الأثقال للمكفوفين| صور

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:29 م
اللواء جمال نور الدين،
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، آية محمد حمادة، الطالبة بالصف الثاني الإعدادي، بمدرسة النور للمكفوفين بكفر الشيخ؛ لفوزها بالمركز الأول في رفع الأثقال ببطولة العالم للمكفوفين.

أقيمت فعاليات البطولة في القاهرة من 17 إلى 22 نوفمبر الماضي.

جاء ذلك خلال أول لقاء للمواطنين والذي عقده محافظ كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات، بديوان عام المحافظة، بحضور القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارات.

وكانت الطالبة آية محمد، حققت رقمًا قياسيًا، وحطمت، الرقم العالمي للناشئات فئة وزن 82,5 كجم، بمجموع 282,5 كجم، لتكسر الرقم العالمي بمقدار 175 كجم.

وقدمت بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، التهنئة للطالبة آية محمد حمادة لحصولها على المركز الأول في رفع الأثقال ببطولة العالم للمكفوفين، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح علميًا ورياضيًا.
محافظ كفر الشيخ يكرم بطلة العالم في رفع الأثقال للمكفوفين| صور
محافظ كفر الشيخ يكرم بطلة العالم في رفع الأثقال للمكفوفين| صور
محافظ كفر الشيخ يكرم بطلة العالم في رفع الأثقال للمكفوفين| صور
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