الدوري الإسباني.. إسبانيول يسقط في فخ التعادل أمام ريال بيتيس

إنتهت أحداث مباراة فريقي إسبانيول و ريال بيتيس بالتعادل بهدفين لكل منهما ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب كورنيلا إل برات فى الجولة الـ17 ، ضمن منافسات الدوري الاسباني .
انتهى الشوط الأول بتقدم إسبانيول بهدفين حملا توقيع سيرجي داردير وبرناردو إسبينوسا في الدقيقتين 19 و41 على الترتيب.
وتكفل بورخا إيجليسياس بتسجيل هدف للفريق الأندلسي بعد 4 دقائق فقط من صافرة البداية.
وفي الشوط الثاني، أدرك المدافع مارك بارترا التعادل للضيوف في الدقيقة 67.
وبات رصيد البيتيس 23 نقطة يستقر بها في المركز الـ12، بينما لا زال الفريق الكتالوني قابعا في ذيل الترتيب برصيد 10 نقاط.