الدوري الإسباني.. إسبانيول يسقط في فخ التعادل أمام ريال بيتيس

إنتهت أحداث مباراة فريقي إسبانيول و ريال بيتيس بالتعادل بهدفين لكل منهما ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب كورنيلا إل برات فى الجولة الـ17 ، ضمن منافسات الدوري الاسباني .





انتهى الشوط الأول بتقدم إسبانيول بهدفين حملا توقيع سيرجي داردير وبرناردو إسبينوسا في الدقيقتين 19 و41 على الترتيب.





وتكفل بورخا إيجليسياس بتسجيل هدف للفريق الأندلسي بعد 4 دقائق فقط من صافرة البداية.





وفي الشوط الثاني، أدرك المدافع مارك بارترا التعادل للضيوف في الدقيقة 67.



