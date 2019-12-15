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رياضة

شاهد| هدف مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:39 م
عمرو السولية
عمرو السولية
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث مباراة الأهلي وحرس الحدود بفوز الأحمر بهدف دون رد، التي تقام على ملعب إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل عمرو السولية هدف التقدم في الدقيقة 80 من عمر المباراة عن طريق تسديدة صاروخية فك بها شفرة دفاعات حرس الحدود التي صنعها طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود.

سيطر الأهلي على مجريات اللقاء بعد مرور 5 دقائق من المباراة، وبالفعل كون هجمة مميزة ومنظمة من الجبهة اليمنى عن طريق أحمد فتحي، ومررها بالمقاس للمهاجم المغربي وليد ازارو، ولكن لم يترجمها ازارو بالهدف الأول للمارد الأحمر.

وتمكن حرس الحدود من السيطرة على خط هجوم الأهلي واستطاع أن يوقفه بشكل كامل، حيث ان الاهلي لم يستطيع أن يصل الى مرمى أحمد السعدنى حارس مرمى حرس الحدود طوال 10 دقائق متواصلة وبدت الكرة حائرة في الملعب.

وأنهى الأهلي حيرة المباراة بهدف السولية واقتنص الثلاث نقاط وتصدر بطولة الدوري الممتاز، برصيد 18 نقطة، بينما استقر حرس الحدود في المركز الثامن برصيد 10 نقاط.
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