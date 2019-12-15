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أخبار العالم

رئيس البرلمان الليبي: حكومة السراج غير شرعية.. وندعم حفتر في حربه ضد الإرهاب

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:39 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الأحد، إن حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج غير شرعية، مؤكدًا أن المجلس يدعم قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر في حربه ضد الإرهاب. 

وأضاف صالح في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية: "المساعي لسحب التأييد الدولي عن حكومة فايز السراج تلقى استجابة واسعة، فحكومة السراج فاقدة للأساس القانوني والشرعي لأنها لم تحصل على ثقة البرلمان ولم تؤد اليمين القانونية".

وتابع: "أرسلت للأمين العام للأمم المتحدة طلبا بعدم الاعتراف بالاتفاق الموقع بين أردوغان والسراج، ونؤكد أن الجيش الوطني الليبي يمضي نحو هدفه لتطهير ليبيا من الجماعات المسلحة بغطاء شعبي وشرعي، والبرلمان يدعم القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر".
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