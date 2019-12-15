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مرأة

عميد معهد القلب السابق يحذر: المشروبات الغازية بها سم قاتل

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:00 م
جمال شعبان
جمال شعبان
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نورا نبيل
كشف جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن خطورة المشروبات الغازية عبر منشور على حسابه بموقع "فيسبوك".

وكتب جمال شعبان، "الصودا فيها سم قاتل الذين دأبوا علي شرب كوبين أو أكثر من المشروبات الغازية يوميًا سواء المحلاة بالسكر أو الدايت، كانوا الأكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي البنكرياس".

وأضاف جمال شعبان "حسب دراسة حديثة ضمن حوالي نصف مليون شخص من عشرة بلاد أوروبية".

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