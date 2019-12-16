وأنت تنعمين بالأحلام.. بـ3 حيل مجربة تخلصي من كابوس الكرش

لتذويب الكرش أنت بحاجة إلى خلطة سحرية تساعدك على نسف الكرش ودهونه العنيدة إلى الأبد لمظهر وقوام أفضل إليك 3 حيل سريعه تخلصك من كابوس الكرش تناوليها قبل النوم لمدة 30 يوم بجانب نظام غذائى متوازن وستدهشين بالنتيجة ..





مشروب الشوفان والجريب فروت



مشروب خل التفاح والعسل



مشروب البقدونس والكرفس



إن الحفاظ على رطوبة جسمك سيساعده على أداء وظيفته بكفاءة أكبر ، مما يسمح للكبد بأداء وظيفته وتعد فائدة مكونات المشروب عصير الليمون وله تأثير وقائي على الجسم لغناه بمضادات الأكسدة يخلط المكونات فى الخلاط ويصفى ويتم تناوله اى وقت خلال اليوم حسب الرغبة.







إليك 3 مشروبات مجربة تخلصك من كابوس الكرشمكونات المشروب2 حبة من الجريب فروت125 جرامًا من الشوفانليمونة1\2 لتر من الماء النقيطريقة تحضير المشروب:-يوضع التفاح داخل الخلاط ثم يضاف له الماء والشوفان والجريب فروت ويتم مزجه جيدا ويتم تناولي هذا المشروب مرة يوميا لمدة أسبوع وستلاحظين الفرق وبدء اختفاء دهون البطن والأرداف تدريجيا ..المكوناتكوب من الماء الفاتر.ملعقتان صغيرتان من خل التفاحملعقة صغيرة من العسلعصير البرتقال دون سكرالطريقةفى وعاء ضعى الماء و أضيفي إليه خل التفاح والعسل و يمكنك إضافة القليل من عصير البرتقالتناولى هذا المشروب 3 مرات في اليوم قبل وجبات الطعام الرئيسية بـ30 دقيقة وستدهشين بالنتائجمكونات المشروب ..6 أكواب من الماء3 ليمون1 كوب بقدونس مفروم5 سيقان من الكرفستجهيز المشروب