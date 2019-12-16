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مرأة

وأنت تنعمين بالأحلام.. بـ3 حيل مجربة تخلصي من كابوس الكرش

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:00 ص
كرش
كرش
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لمياء الياسين
لتذويب الكرش أنت بحاجة إلى خلطة سحرية تساعدك على نسف الكرش ودهونه العنيدة إلى الأبد لمظهر وقوام أفضل إليك 3 حيل سريعه تخلصك من كابوس الكرش تناوليها قبل النوم لمدة 30 يوم بجانب نظام غذائى متوازن وستدهشين بالنتيجة ..

إليك 3 مشروبات مجربة تخلصك من كابوس الكرش
مشروب الشوفان والجريب فروت

مكونات المشروب

2 حبة من الجريب فروت
125 جرامًا من الشوفان
ليمونة
1\2 لتر من الماء النقي

طريقة تحضير المشروب:
-يوضع التفاح داخل الخلاط ثم يضاف له الماء والشوفان والجريب فروت ويتم مزجه جيدا ويتم تناولي هذا المشروب مرة يوميا لمدة أسبوع وستلاحظين الفرق وبدء اختفاء دهون البطن والأرداف تدريجيا ..

مشروب خل التفاح والعسل

المكونات

كوب من الماء الفاتر.
ملعقتان صغيرتان من خل التفاح
ملعقة صغيرة من العسل
عصير البرتقال دون سكر

الطريقة
فى وعاء ضعى الماء و أضيفي إليه خل التفاح والعسل و يمكنك إضافة القليل من عصير البرتقال
تناولى هذا المشروب 3 مرات في اليوم قبل وجبات الطعام الرئيسية بـ30 دقيقة وستدهشين بالنتائج

مشروب البقدونس والكرفس

مكونات المشروب ..

6 أكواب من الماء
3 ليمون
1 كوب بقدونس مفروم
5 سيقان من الكرفس

تجهيز المشروب

إن الحفاظ على رطوبة جسمك سيساعده على أداء وظيفته بكفاءة أكبر ، مما يسمح للكبد بأداء وظيفته وتعد فائدة مكونات المشروب عصير الليمون وله تأثير وقائي على الجسم لغناه بمضادات الأكسدة يخلط المكونات فى الخلاط ويصفى ويتم تناوله اى وقت خلال اليوم حسب الرغبة.

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