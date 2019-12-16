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رياضة

الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يفرط في الانفراد بالصدارة بالتعادل مع فيورنتينا

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تعادل إنتر ميلان بهدف مقابل هدف أمام مضيفه فريق فيورنتينا، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء أمس الأحد، على ملعب "ارتيميو فرانكى"، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإيطالي.

بورخا فاليرو تقدم أولا لإنتر بعد مرور 9 دقائق فقط من عمر المباراة بتسديدة أرضية خادعة من داخل منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني لإنتر، إلا أن الهدف تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود لوكاكو في حالة تسلل، قبل تمريرة الكرة لـ لاوتارو.

وعندما انتظر الجميع صافرة النهاية أطلق دوسان تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء فشل سمير هاندانوفيتش في التصدي لها لتهز شباك إنتر في الدقيقة 93.

التعادل حرم إنتر من الانفراد بالصدارة ليصل الفريق للنقطة 39 في المركز الأول ولكن بالتساوي مع يوفنتوس، بينما رفع فيورنتينا رصيده للنقطة 17 في المركز الـ 13.
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