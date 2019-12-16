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سمير فرج يكشف خطورة الاتفاقية التركية الليبية على مصر

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:33 ص
سمير فرج
سمير فرج
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عمرو ممدوح
قال اللواء الدكتور سمير فرج، المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية، إن الشهر المقبل سيتم عقد مؤتمر اوروبي في برلين لحل مشكلة ليبيا، إلا أن تدخل تركيا وعقد اتفاقية مع ليبيا عقد الأمور أكثر.

وأضاف سمير فرج، في تصريحات تلفزيونية، أن الحدود المصرية الليبية تبلغ 1200 كم، مشيرا إلى ليبيا تعتبر دائرة من دوائر الأمن المباشر لمصر، وعمق استراتيجي لمصر، مشيرا إلى أن ذلك يشير إلى خطورة الاتفاقية التركية الليبية على مصر.

وأوضح المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية، أن مصر تهتم جدا بأمن ليبيا، مشيرا إلى الرئيس السيسي أكد بقدرة مصر على التدخل وتخليص ليبيا من الإرهاب إلا أن هذا الأمر يترك أثرا داخل نفوس الشعوب.

وأكد المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية، أن القوات المسلحة المصرية قادرة على الدخول إلى طرابلس وتحرير المنطقة بالكامل من الارهابيين، إلا أن مصر ترفض دخول أي قوات عسكرية إلى ليبيا.

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