شرف ليا.. سالي عبد السلام مع عمرو دياب.. شاهد

نشرت الإعلامية سالي عبد السلام، صورا جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام" مع الهضبة عمرو دياب على هامش حفله الأخير بموسم الرياض.



وعلقت سالى عبد السلام قائلة "الهضبة #عمرو_دياب ❤️❤️❤️.. شرف ليا انى أقدمك فى حفلة من اقوى حفلات #موسم_الرياضجمهورها يجنن.. شكرًا هيئة الترفيه و معالى المستشار و بنش مارك كلها واحد واحد والله على رأسهم عمو ذكى ربى يسعدك على الفرصة الحلوة ❤️❤️.. ازاى روحكم حلوة ومتعاونين وسهلتوا كل حاجة كدة من اول ما جيت لحد الستيچ شكرًا والله وعلى راسى 🤗❤️اهل الرياض #موسم_الرياض #السعودية🇸🇦 ".



أحيا النجم الكبير عمرو دياب السبت الماضي ، حفلا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك على مسرح أبو بكر سالم.



وقدم الهضبة مجموعة من أشهر أغنياته مثل قمرين والليلة ووياه ونور العين ومجموعة من أغنيات ألبومه الجديد "أنا غير"، وذلك وسط حضور جماهيري تجاوز ٣٠ ألف متفرج.



وحرص عمرو دياب على شكر جمهوره والهيئة العامة للترفيه، ووعد جمهوره بحفل كبير ضمن مهرجان ميد بيست والذي سينطلق ضمن موسم الرياض خلال أيام وسيغني فيه عمرو دياب في حفل ضخم يوم ٢١ ديسمبر بمشاركة منتجا الموسيقى العالميين افروجاك وريهاب.



يذكر أن عمرو دياب كان قد أحيا حفله الأول بموسم الرياض يوم ٧ نوفمبر الماضي بمسرح محمد عبده وسط حضور جماهيري غفير، حيث كان حقق الحفل أعلى حضور جماهيري لمطرب عربي خلال فعاليات الموسم.