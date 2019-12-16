ربنا ميحرمنيش منك.. أسما شريف منير تستعيد ذكريات أول صورة مع زوجها

استعادت الإعلامية وخبيرة التجميل أسما شريف منير ذكريات أول صورة التقطتها بصحبة زوجها الفنان محمود ‏حجازي.



ونشرت أسما شريف صورة لها برفقة زوجها الفنان محمود حجازى وعلقت قائلة "دي اول صورة أتصورها معاك كانت من ٣ سنين، و دي أول مرة نحس اننا هنتكعبل في بعض اللحظه دي بصيت في عيني اوي (عشان صايع) و أنا سعتها قمت واقعة في حبك علي طول..فاكر؟".



واضافت "ربنا يخليك لينا و ميحرمنيش منك و نكمل مع بعض عمرنا كله..بحبك كل سنة و أنت طيب و حنين و ناجح و في ضهري ".



أعلنت الإعلامية، وخبيرة التجميل أسما شريف منير عن انتهاء الموسم الثاني من برنامج "أنا وبنتي" الذي ‏شاركت والدها الفنان شريف منير في تقديمه.‏



تزوجت من الفنان محمود حجازى الذى درس فى المعهد العالى للفنون المسرحية، وبدأ حياته الفنية فى المسرح من خلال مسرحية "السلطان الحائر"، بطولة محمد رياض وبعد ذلك انفصلا وبعدها فاجأ الجمهور بزواجهما العام الماضى