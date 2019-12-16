أضرار التبغ أهون.. مخاطر مميتة للسجائر الإلكترونية

رغم انتشارها حول العالم كبديل صحي وآمن لسجائر التبغ، فإن دراسة جديدة تشير إلى مخاطر تم اكتشافها للسجائر الإلكترونية وتأثير بعضها على الصحة قاتل.



ووفقا لموقع إنجادجيت الهندي، فقد أظهرت دراسة جديدة عمل عليها الباحثون لمدة 3 سنوات أن أبخرة السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بأمراض الرئة مثل الريو، والتهاب الشعب الهوائية وانتفاخات الرئتين، وتعد عاملا خطير للإصابة بأمراض الرئة.



أجرى الدراسة خبراء من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو وقال كبير المؤلفين ستانتون جلانتز في بيان: "لاحظنا أن مستخدمي السجائر الإلكترونية يزداد لديهم خطر الإصابة بأمراض الرئة بمقدار الثلث، حتى بعد توقفهم عن استخدام سجائر التبغ التقليدية، فالسجائر الإلكترونية ضارة بشكل أكثر خطورة من التبغ".



ولاحظ الخبراء أن الأمراض الصحية تزداد للذين جمعوا بين السجائر التقليدية والإلكترونية، وهذا يتناقض مع التصريحات السابقة لوزارات الصحة حول العالم بأن السجائر الإلكترونية وسيلة بديلة ومنة للحد من استخدام التبغ.



وبحسب الدراسة فإن استخدام السجائر الإلكتروني على المدى البعيد له آثار ضارة طويلة الأجل على الصحة بالنسبة للمدخنين ومستنشقي دخانها.