التضامن تفتح باب التقدم للإشراف على رحلات الجمعيات الأهلية لموسم الحج

اعتمدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي القواعد المنظمة لاختيار المشرفين للإشراف على رحلات الجمعيات الأهلية لموسم حج 1441هـ / 2020م لهذا العام.



وتم فتح باب التقديم على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة خلال الفترة من الأحد الموافق 5/12/2019 ويستمر حتى الخميس الموافق 2/1/2020.



وتقدم طلبات الاشراف يدويًا للمديرية التابع لها المرشح خلال الفترة المذكورة وذلك وفقًا لنموذج التقديم المتوفر على موقع المؤسسة الإلكتروني www.hajjfoundation.org.eg ويتم استيفائه من المرشح واعتماده من الإدارة الاجتماعية التابع لها الجمعية إضافة إلى كافة المستندات اللازمة للترشيح والمتمثلة في "الشهادة الطبية التي تفيد اللياقة الصحية للمرشح.



وتصدر من المستشفيات الحكومية والجامعية – صورة المؤهل الدراسي – صحيفة الحالة الجنائية – بطاقة الرقم القومي – محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن ترشيح العضو – صورة لائحة النظام الأساسي للجمعية".



جدير بالذكر أنه سوف يتم تخصيص مشرف لكل 45 حاجا خلال موسم الحج وسيتم اختيار المشرفين بعد اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التي تجريها المؤسسة القومية للحج.



وأكد أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة أن الاختبارات التي سيخضع لها المتقدمين سيتم إجراؤها بشكل مركزي لكافة محافظات الجمهورية.