ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

التضامن تفتح باب التقدم للإشراف على رحلات الجمعيات الأهلية لموسم الحج

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:08 م
غادة والي - وزيرة
غادة والي - وزيرة التضامن الاجتماعي
Advertisements
محمد عبد المنعم
اعتمدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي القواعد المنظمة لاختيار المشرفين للإشراف على رحلات الجمعيات الأهلية لموسم حج 1441هـ / 2020م لهذا العام.

وتم فتح باب التقديم على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة خلال الفترة من الأحد الموافق 5/12/2019 ويستمر حتى الخميس الموافق 2/1/2020.

وتقدم طلبات الاشراف يدويًا للمديرية التابع لها المرشح خلال الفترة المذكورة وذلك وفقًا لنموذج التقديم المتوفر على موقع المؤسسة الإلكتروني www.hajjfoundation.org.eg ويتم استيفائه من المرشح واعتماده من الإدارة الاجتماعية التابع لها الجمعية إضافة إلى كافة المستندات اللازمة للترشيح والمتمثلة في "الشهادة الطبية التي تفيد اللياقة الصحية للمرشح.

وتصدر من المستشفيات الحكومية والجامعية – صورة المؤهل الدراسي – صحيفة الحالة الجنائية – بطاقة الرقم القومي – محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن ترشيح العضو – صورة لائحة النظام الأساسي للجمعية".

جدير بالذكر أنه سوف يتم تخصيص مشرف لكل 45 حاجا خلال موسم الحج وسيتم اختيار المشرفين بعد اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التي تجريها المؤسسة القومية للحج.

وأكد أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة أن الاختبارات التي سيخضع لها المتقدمين سيتم إجراؤها بشكل مركزي لكافة محافظات الجمهورية.
Advertisements

ترشيحاتنا

لإساءته للقيم والآداب.. أمير الحدود الشمالية يلاحق بطل فيديو نزع العباءة | فيديو

الروبوت صوفيا تتحدث عن علاقتها بالبشر فى منتدى شباب العام.. فيديو

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يفتح النار من جديد على الخطيب.. رضا عبدالعال: اللي خايف يلاعب الأهلي يروح

لوك النهاردة .. 10 أفكار تساعدك على تنسيق الإسكارف مع إطلالتك

فيديو جراف| أجرأ فساتين النجمات في 2019

سر بكاء محمد حماقي في حفل بني سويف.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصرية وأنيقة .. 15 صورة تكشف أناقة كندة حنا فى عيد ميلادها

لوك النهاردة .. 10 أفكار تساعدك على تنسيق الإسكارف مع إطلالتك

شيري عادل بإطلالة شتوية في أجواء العام الجديد