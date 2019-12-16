الرئيس السيسي يطلق المنصة الإلكترونية لمشروع التضامن الاجتماعي مودة

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المنصة الإلكترونية لمشروع وزارة التضامن الاجتماعي مودة الخاص بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية الذى شهد إقبالًا كبيرًا من المشاركين بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ خلال اليومين الماضيين للتعرف على المشروع وأهدافه وكيفية الحصول على المواد التدريبية الخاصة بالمشروع .



وحرص الرئيس السيسي على متابعة أهداف البرنامج، واستمع لشرح من وزيرة التضامن والقائمين على المشروع.



وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي قد حرصت بمنتدى شباب العالم على التواجد بجناح مشروع "مودة" الخاص بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية.



جدير بالذكر أن المرحلة الثالثة من تدريب مكلفي الخدمة العامة، قد انطلق خلال الأيام الماضية ضمن أنشطة البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" فى محافظتي الإسكندرية وبورسعيد بحضور 600 من مكلفي الخدمة العامة.