تاكيس يعلن تشكيل وادى دجلة لمواجهة المقاولون العرب

أعلن اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب بملعب المقاولون فى إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.



وجاء تشكيل وادى دجلة كالأتى :



حراسة المرمى : محمد عبدالمنصف



خط الدفاع : عبدالرحمن بودى ومحمود مرعي وأحمد بيكهام ويعقوبو .



خط الوسط : محمد عبدالعاطى وأحمد سعيد ومحمد رضا .



خط الهجوم : عبدالكبير الوادى ورفيق كابو ومروان حمدى .