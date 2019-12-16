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ديني

هل قراءة القرآن بأحكام التجويد شرط؟ .. الإفتاء تجيب

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:26 م
هل قراءة القرآن بأحكام
هل قراءة القرآن بأحكام التجويد شرط
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عبد الرحمن محمد
هل قراءة القرآن بأحكام التجويد شرط أم يمكن الاكتفاء بالتشكيل فقط .. سؤال ورد الى دار الافتاء عبر صفحتها الرسمية.
 
وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى ان الانسان المسلم، إما أن يكون عالما بأحكام التجويد وقد لا يكون عالما بها ، فإذا كان عالما بها ولم يقرأ بها يكون مقصرا أما إذا كان لا يعلمها فلا حرج عليه إذا قرأ بدونها .

وأضاف شلبي خلال خدمة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء: يجب على كل مسلم تعلم أحكام التجويد فمن قرأ بها له ثواب اكبر ممن لم يقرأ بها، لافتا الى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالأحكام فمن تيسر له التعلم فيتعلم ومن شق عليه ذلك او كان تعلمها يشق عليه فلا بأس ان يقرأ القرآن الكريم من غير الأحكام .

هل يجوز قراءة القرآن دون فهم معانيه؟

هل يجوز قراءة القرآن دون فهم معانيه.. سؤال يشغل بال كثير من المواطنين وأجابت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك".

قال الشيخ عويضة عثمان، عضو إدارة الفتوى بدار الإفتاء، عبر خدمة البث المباشر على "فيسبوك"، إنه يجوز قراءة القرآن بدون فهم معانيه، حيث إن هناك الكثيرين يقرأون القرآن الكريم ولا يفهمون معناه، ولكنهم يحاولون، وهو نوع من التعبد، حيث إن قراءة الحرف بعشر حسنات.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا يجوز مس المصحف للقراءة بدون وضوء، ولكن لو شخص حافظ القرآن الكريم ويردد، فلا يشترط الوضوء.

هل يجوز قراءة القرآن بالعين بدون صوت مسموع؟

ورد سؤال للدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول " هل يجوز قراءة القرآن بالعين بدون صوت مسموع".

أجاب أمين الفتوى، خلال فيديو على الصفحة الرسمية للدار، أنه يجوز ولكن تسمى نظر في القرآن، أما القراءة فهي التي تكون بصوت ويثاب الناظر ثواب النظر، وليس ثواب القراءة ومن باب ثواب القراءة يحرك شفتيه على الأقل.

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