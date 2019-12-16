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محافظات

دعم التجارة الداخلية.. محافظ الغربية يتفقد المنطقة اللوجستية بطنطا

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:37 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
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أحمد على
تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مشروع المنطقة اللوجستية "داون تاون دلتا" بمحافظة الغربية والذى يقام على مساحة 82 فدانًا باستثمارات تصل لنحو 6 مليارات جنيه.

وأكد محافظ الغربية خلال جولته بالمشروع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على العمل الجماعي والفريق الواحد وتخفيف الأعباء عن المواطنين وحسن معاملة المواطنين وسرعة إنجاز الأعمال والخدمات التي تقدم ضمن الخطة سريعة المدى.

وأشار إلى دعم القيادة السياسية للإستثمار وإقامة المناطق اللوجستية والتجارية وأسواق الجملة وسلاسل الإمداد والتوزيع ومناطق الخدمات لدفع عجلة الاقتصاد القومي والحد من مخاطر التقلبات السعرية والعمل على ثباتها ، بالإضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب.

وأوضح المحافظ أن إقامة المناطق اللوجستية يمثل تطورًا كبيرًا في حركة التجارة الداخلية وتؤدي إلى إنتاج السلع بجودة عالية وبشكل مستمر دون حدوث أزمات وبأسعار مناسبة للمواطنين ، كما أكد أن المرحلة القادمة تتطلب الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإسراع عملية التنمية والبناء.

كما رحب محافظ الغربية بالتعاون مع القطاع الخاص من أجل النهوض بالمحافظة ومواطنيها ، مشيرًا إلى أن "المحافظة تحتاج إلى عمل كثير لتنمية الموارد البشرية لأنهم الثروة الحقيقية وتعظيم الإستفادة من خلال التدريب".

وأشاد المحافظ بجهود شركة فيرن برو جلوبال للإستثمار المنفذة لمشروع المنطقة اللوجستية "داون تاون دلتا" بمحافظة الغربية وحرص العاملين بالمشروع على تقديم الجهد المبذول في الفترة الماضية وطالبهم بالمزيد من الجهد في الفترة القادمة حتى يتم الإنتهاء من المشروع في موعده ، مضيفًا أنه سوف يقوم بزيارة للمشروع قريبًا للوقوف على مراحل إنشاء المشروع .

من جانبه أشاد المهندس أشرف دوس رئيس شركة فيرن برو جلوبال للإستثمار المنفذة لمشروع المنطقة اللوجستية "داون تاون دلتا" بمحافظة الغربية بجهود المحافظ خلال الفترة الحالية.

وأوضح دوس أنه إختار الإستثمار في الدلتا نظرًا لما تمتلكه من مزايا حيث يسكن بها نحو 42 مليون مواطن حيث شركته وفرت ما يزيد على 10 آلاف فرصة عمل في المرحلة الأولى فقط من مشروعه.

وأكد أن العاملون بالمنطقة اللوجستية بطنطا وتشمل نادي ماتريكس الرياضي يعملون بأقصى طاقة وملتزمون بموعد إفتتاح المرحلة الأولي لنادي ماتريكس الرياضي خلال يناير 2020 م .

يذكر أن مشروع "داون تاون دلتا " سيعمل على توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة، متضمنًا مولًا تجاريًا على مساحة 135 ألف متر وهو الأكبر في منطقة الدلتا ، كما يضم أكبر منطقة تخزين أدوية وحفظها بصورة جيدة ، وهو ما سيساعد شركات الأدوية الموجودة في المنطقة بحفظ جميع أنواع الأدوية بصورة سليمة.

كما يضم المشروع أيضًا منطقة لشركات السيارات تضم كبرى وكلاء السيارات العاملة في مصر والتي تقدم خدماتها لأول مرة في منطقة الدلتا ، وكذا أكبر ثلاجات لحفظ المواد الغذائية بكافة أنواعها بالمنطقة تضمن توافر المنتج بأسعار جيدة طوال العام وناديًا رياضيًا وإجتماعيًا وفندقًا يخدم المستثمرين وقاعة مؤتمرات.
دعم التجارة الداخلية.. محافظ الغربية يتفقد المنطقة اللوجستية بطنطا
دعم التجارة الداخلية.. محافظ الغربية يتفقد المنطقة اللوجستية بطنطا
دعم التجارة الداخلية.. محافظ الغربية يتفقد المنطقة اللوجستية بطنطا
دعم التجارة الداخلية.. محافظ الغربية يتفقد المنطقة اللوجستية بطنطا
دعم التجارة الداخلية.. محافظ الغربية يتفقد المنطقة اللوجستية بطنطا
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