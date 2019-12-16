تريند الفن .. صور جديدة لـ شيما الحاج بعد الفيديو المسيء .. نجلاء بدر تقصف جبهة دينا الشربيني

نشر قسم الفن بـ"صدى البلد" خلال الساعات الماضية، مجموعة كبيرة من الأخبار، حقق بعضها قراءات عالية، وحصدت اهتمام آلاف القرّاء، من أبرزها:
بعد الفيديو الاباحي .. صور جديدة لـ شيما الحاج تثير الجدل
أثارت الفنانة شيما الحاج ، جدلا واسعا عند نشرها صورا جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وذلك أثناء تواجدها في لندن.
بعد خروجهما من السجن ..أحدث ظهور لـ مني فاروق وشيما الحاج .. صور
أثارت كل من منى فاروق وشيما الحاج حالة من الجدل الواسع فور خروجهما من السجن بعد قضية الفيديو الإباحي مع المخرج خالد يوسف.
ظهور نادر للفنانة صفاء أبو السعود .. صور
حرصت الفنانة صفاء ابو السعود على حضور فعاليات الملتقى الثانى للإبداع المراهق وذلك في ظهور نادر لها وأقيم الحفل في المسرح الصغير بدار الأوبرا.
بسبب عمرو دياب.. نجلاء بدر تقصف جبهة دينا الشربيني ..فيديو
تعرضت الفنانة نجلاء بدر، لموقف محرج من قبل إحدى المذيعات أثناء لقائها ببرنامج "theinsiderar" عندما سألتها عن سر غضب دينا الشربينى منها.
بعد الفيديو الاباحي .. صور جديدة لـ شيما الحاج تثير الجدل
أثارت الفنانة شيما الحاج ، جدلا واسعا عند نشرها صورا جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وذلك أثناء تواجدها في لندن.
بعد خروجهما من السجن ..أحدث ظهور لـ مني فاروق وشيما الحاج .. صور
أثارت كل من منى فاروق وشيما الحاج حالة من الجدل الواسع فور خروجهما من السجن بعد قضية الفيديو الإباحي مع المخرج خالد يوسف.
ظهور نادر للفنانة صفاء أبو السعود .. صور
حرصت الفنانة صفاء ابو السعود على حضور فعاليات الملتقى الثانى للإبداع المراهق وذلك في ظهور نادر لها وأقيم الحفل في المسرح الصغير بدار الأوبرا.
بسبب عمرو دياب.. نجلاء بدر تقصف جبهة دينا الشربيني ..فيديو
تعرضت الفنانة نجلاء بدر، لموقف محرج من قبل إحدى المذيعات أثناء لقائها ببرنامج "theinsiderar" عندما سألتها عن سر غضب دينا الشربينى منها.