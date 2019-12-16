وادي دجلة يخطف الفوز الأول له أمام المقاولون العرب بالدوري المصري

اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، فوزا مثيرا أمام المقاولون العرب، في المباراة التي جمعتهما على إستاد المقاولون العرب فى إطار مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الممتاز لكرة القدم.





واستطاع لاعبو وادي دجلة، خطف هدف الثلاث نقاط في الدقيقة "87" عن طريق اللاعب مروان حمدي ليقتنص فوزا غاليا فى الدقائق الأخيرة من المباراة.





وكان وادي دجلة تعرض لهزيمة فى الأسبوع السابع من الأهلي بثلاثية نظيفة، قبل أن يصحح مساره ويفوز على ذئاب الجبل.





وشهدت الدقيقة الـ 95 طرد اللاعب حسن الشامي لاعب المقاولون العرب بعد حصوله على بطاقتين صفراوين.





وبهذا الفوز رفع وادي دجلة رصيده من النقاط إلى 6 نقاط في المركز الخامس عشر، فيما توقف رصيد المقاولون عند 16 نقطة في المركز الثالث.