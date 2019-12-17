ختام معرض الصناعات الحرفية والتراثية بشرم الشيخ.. اليوم

يختتم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، اليوم " الثلاثاء"، فعاليات معرض أصحاب المشروعات التراثية واليدوية المنعقد علي هامش منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.





قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي للجهاز، إن الهدف من أن الهدف من إقامة المعرض تتمثل في تقديم نموذج حقيقي وواقعي لنجاح شباب المشروعات الصغيرة في اقتحام مجالات العمل الحر والتشغيل الذاتي ليكونوا حافزا للشباب المشارك في المؤتمر ويشجعونهم علي ريادة الأعمال وإقامة مشروعات صغيرة في مختلف المجالات.





أضافت أن الجهاز يساهم من خلال تمويله لتلك النوعية من المشروعات علي تطويرها ودعمها ماليا وفنيا وتسويقيا حتى يتم ترويجها بالشكل المناسب في مختلف بلاد العالم بجانب أهميتها الاقتصادية في توفير فرص عمل للشباب والفتيات في مختلف محافظات الجمهورية.





أوضحت أن المعرض علي مدار الأيام القليلة شهد اقبالا من الحاضرين؛ إذ استهدف أيضا تعريف المشاركين في المؤتمر بأنشطة الجهاز المختلفة التي تشمل تقديم الدعم الفني والتمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.كان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سبق له إطلاق معرضا للمنتجات التراثية والحرفية علي هامش منتدى شباب العالم، السبت الماضي ومن المقرر انتهاء اليوم الثلاثاء.