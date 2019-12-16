قرينة الرئيس: مقابلة الروبوت صوفيا تجربة استثنائية جديدة

قالت السيدة الأولى انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إن مقابلة الروبوت صوفيا والتحدث معها والاستماع إلى ردودها الذكية تجربة استثنائية جديدة،.



وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة رئيس الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "إذ أحببت قدراتها على محاكاة القدرات الذهنية للإنسان والتي تمثل نقطة تحول في العلاقة بين الإنسان والروبوت وبداية حقيقية لعصر جديد للإنسانية".



متابعة: "مرحبا بك صوفيا في مصر".



كان صوفيا شاركت في جلسات منتدى شباب العالم المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ.