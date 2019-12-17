رئيس مشروعات البرلمان: آراء الشباب بمنتدى العالم سيكون لها مردود اقتصادي مهم

أشاد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، بمنتدى شباب العالم، مؤكدًا أنه مشرف جدا في الفكر والأداء والحضور، ولفت انتباهنا آراء الشباب الذي سيكون له مردود اقتصادي مهم.



وأكد "مرعي" لـ"صدى البلد"، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهناك جلسة خاصة في المنتدى تناقش التعليم الفني وريادة الأعمال، وفيها أفكار شبابية جيدة وتبادل رؤى بين الشباب من مختلف دول العالم.



وأشار إلى أن مصر دائما رائدة ويعبر عن ذلك مشاركة حوالي سبعة آلاف مشارك من مختلف دول العالم في منتدى شباب العالم، وهذا يؤكد وعي القيادة السياسية ووجود الأمن والأمان في مصر وكذلك استقرار البلاد وهذا ما يعود بالنفع القوى على علاقاتنا بالخارج.



وانطلقت السبت، الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، المقام بشرم الشيخ، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 8 آلاف شاب من 120 دولة من أفريقيا وآسيا وأوروبا، وبحضور واسع من الوزراء والسياسيين والإعلاميين والدبلوماسيين والمثقفين، بالإضافة إلى رجال ورواد الأعمال.



وكانت أول انطلاقة لمنتدى شباب العالم فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.



وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كإحدى توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم احتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، وكما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.



