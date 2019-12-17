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مرأة

بجنيه واحد فقط.. تخلصي من الرائحة الكريهة للحذاء

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:31 ص
بجنية واحد فقط ...تخلصى
بجنية واحد فقط ...تخلصى من الرائحة الكريهة للحذاء
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أسماء عبد الحفيظ
يشعر العديد من الأشخاص بالحرج الشديد من رائحة الحذاء الكريهة، فبمجرد ارتدائهم له لعدد من الساعات، تصدر منه ومن القدم والجورب رائحة كريهة تجعلهم لا يفضلون خلعه عند زيارة الآخرين، وهذا يسبب إزعاجا شديدا لأهل المنزل، بسبب كثرة المطر والطين فى الشوارع هذه الأيام العالقة فى أسفل الحذاء .

وإذا كنت من ضمن هؤلاء، يمكنك اكتشاف أفضل الحيل التي تخلصك من رائحة الحذاء الكريهة بجنيه واحد فقط .

ووفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي، فإن الملح ليس للطعام فقط؛ بل يخلص الأحذية من الرائحة الكريهة .

الملح

يمكن استخدام الملح بأكثر من طريقة، ولا يقتصر دوره على الطعام فقط، فهو يمتلك قدرة كبيرة على إزالة الروائح الكريهة من الأحذية الرياضية، بالإضافة إلى استعماله في منع انسداد أحواض المياه.

طريقة الاستعمال

ضعي القليل من الملح فى الحذاء واتركيه طوال الليل، وفى الصباح تخلصي من الملح بإلقائه، وستدهشك النتيجة، بذهاب الرائحة الكريهة نهائيا، وكل ما عليك فعله لاحقا، هو عدم ارتداء الحذاء بدون جورب.
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