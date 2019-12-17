نجم الأهلي السابق يهاجم لاعبي الزمالك بسبب مستحقاتهم

أكد جمال السيد، نجم الأهلي السابق، أن عدم حصول اللاعب على مستحقاته يؤثر في مستواه بالسلب.



وقال جمال خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الزمالك ارتكب أخطاء دفاعية بالجملة أمام طلائع الجيش".



وأكمل: "يجب على كل لاعب في الزمالك أن يقف مع نفسه والتفكير في اسمه وتقديم أداء مميز في الملعب ثم المطالبة بمستحقاتهم".



وأتم: "الزمالك يعاني من غياب التركيز في الدقائق الأولى من المباريات، وسوء النتائج يؤدي لتفاقم الأزمات داخل الفريق".



وكان الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ، قد خسر أمام طلائع الجيش 3-2 في الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري الممتاز، وسط اداء غير مرضي للجماهير الزملكاوية.