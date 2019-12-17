ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم الأهلي السابق يهاجم لاعبي الزمالك بسبب مستحقاتهم

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:46 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
أكد جمال السيد، نجم الأهلي السابق، أن عدم حصول اللاعب على مستحقاته يؤثر في مستواه بالسلب.

وقال جمال خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الزمالك ارتكب أخطاء دفاعية بالجملة أمام طلائع الجيش".

وأكمل: "يجب على كل لاعب في الزمالك أن يقف مع نفسه والتفكير في اسمه وتقديم أداء مميز في الملعب ثم المطالبة بمستحقاتهم".

وأتم: "الزمالك يعاني من غياب التركيز في الدقائق الأولى من المباريات، وسوء النتائج يؤدي لتفاقم الأزمات داخل الفريق".

وكان الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ، قد خسر أمام طلائع الجيش 3-2 في الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري الممتاز، وسط اداء غير مرضي للجماهير الزملكاوية.
Advertisements

موضوعات متعلقة

رحيل حسام البدري .. أحمد حسن: عاقب نفسه باستبعاد لاعبي بيراميدز

مؤمن سليمان: انتصارات الأهلي تؤثر نفسيا على الزمالك.. وفوجئت بالأداء العشوائي أمام إنبي.. فيديو

استبعاد عمرو جمال.. مفاجآت بالجملة فى قائمة طلائع الجيش لمواجهة الزمالك

غيابات بالجملة في موقعة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري

الاستهتار وراء الهزيمة | حازم إمام يحمل لاعبي الزمالك الخسارة من طلائع الجيش

هاني حتحوت يتساءل: هل المستحقات سبب خسارة الزمالك من الطلائع؟

ترشيحاتنا

مصطفى محمد بدلا من كوكا.. تفاصيل رفض مدرب منتخب مصر استدعاء مهاجم الزمالك

السيسي عن المصالحة العربية مع قطر: لدينا 13 مطلبا لم تحقق

تداول صورة صادمة للكينج محمد منير

مقتل ضباط أتراك في ليبيا

قتلها الإندومي | التصريح بدفن جثة طفلة بـ سوهاج تناولت وجبة فاسدة

اخبار النادي الأهلي | فيديو جديد لـ كهربا | الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من مباراة الأحمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كاروهات أنيق.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

دراسة تتوصل إلى اكتشاف مفاجئ عن الضوء الأزرق الصادر من الموبايلات

شانجان السفن 2020 تكشف عن نفسها رسميا في دول الخليج ..صور