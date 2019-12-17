ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أنشيلوتي يقترب من قيادة إيفرتون الإنجليزي

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:30 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
ذكرت محطة سكاي سبورتس، أن كارلو أنشيلوتي توصل لاتفاق مبدئي مع إيفرتون ليتولى تدريب الفريق المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وترك أنشيلوتي، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات، تدريب نابولي في وقت سابق هذا الشهر بسبب خلاف مع رئيس النادي، أوريليو دي لورينتيس.

ويحتل إيفرتون في المركز 16 بالدوري بفارق 3 نقاط عن منطقة الهبوط وأقال مدربه ماركو سيلفا عقب الخسارة 5-2 من ليفربول في الرابع من ديسمبر الجاري.

وقاد دنكان فيرجسون إيفرتون مؤقتا في مباراتين وساعد الفريق في الفوز 3-1 على تشيلسي والتعادل 1-1 مع مانشستر يونايتد.

وإذا تم التعاقد بالفعل سيحظى إيفرتون بمدرب مخضرم (60 عاما) يملك سجلا زاخرا بالألقاب مع ميلان وتشيلسي وباريس سان جرمان وريال مدريد وبايرن ميونيخ.

وسيقود فيرجسون الفريق في مواجهة ليستر سيتي بدور الثمانية في كأس الرابطة، الأربعاء.

وكان مدرب إيفرتون السابق، ديفيد مويز، مرشحا للعودة للمنصب، بينما استبعد فيكتور بيريرا مدرب شنغهاي الأسبوع الماضي فكرة الانتقال للنادي الإنجليزي.
Advertisements

موضوعات متعلقة

إقالة مدرب إيفرتون ماركو سيلفا بعد خماسية ليفربول

رسمياً.. إقالة كارلو أنشيلوتي من تدريب نابولي

لامبارد يواسي أنشيلوتي بعد الإقالة من تدريب نابولي

رسميا .. نابولي يعين جاتوزو مديرا فنيا خلفا لـ أنشيلوتي

ترشيحاتنا

بشرى لجماهير الزمالك | جنش يعود للتدريبات الجماعية

أول رد فعل لـ مرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك بثلاثية من طلائع الجيش

صلاح عبدالله يهين لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من طلائع الجيش

محدش يقول الزمالك خسر بسبب المستحقات| رضا عبدالعال عن لاعبي الأبيض: مستوى مراكز شباب

حارس طلائع الجيش: مصطفى محمد محظوظ وهدفه لمسة يد.. فيديو

بعد قراءتها آية الكرسي وإعلان إسلامها.. المطربة الأمريكية جينيفر جراوت ترتدي الحجاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كاروهات أنيق.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

دراسة تتوصل إلى اكتشاف مفاجئ عن الضوء الأزرق الصادر من الموبايلات

شانجان السفن 2020 تكشف عن نفسها رسميا في دول الخليج ..صور