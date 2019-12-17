أنشيلوتي يقترب من قيادة إيفرتون الإنجليزي

ذكرت محطة سكاي سبورتس، أن كارلو أنشيلوتي توصل لاتفاق مبدئي مع إيفرتون ليتولى تدريب الفريق المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





وترك أنشيلوتي، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات، تدريب نابولي في وقت سابق هذا الشهر بسبب خلاف مع رئيس النادي، أوريليو دي لورينتيس.





ويحتل إيفرتون في المركز 16 بالدوري بفارق 3 نقاط عن منطقة الهبوط وأقال مدربه ماركو سيلفا عقب الخسارة 5-2 من ليفربول في الرابع من ديسمبر الجاري.





وقاد دنكان فيرجسون إيفرتون مؤقتا في مباراتين وساعد الفريق في الفوز 3-1 على تشيلسي والتعادل 1-1 مع مانشستر يونايتد.وإذا تم التعاقد بالفعل سيحظى إيفرتون بمدرب مخضرم (60 عاما) يملك سجلا زاخرا بالألقاب مع ميلان وتشيلسي وباريس سان جرمان وريال مدريد وبايرن ميونيخ.وسيقود فيرجسون الفريق في مواجهة ليستر سيتي بدور الثمانية في كأس الرابطة، الأربعاء.وكان مدرب إيفرتون السابق، ديفيد مويز، مرشحا للعودة للمنصب، بينما استبعد فيكتور بيريرا مدرب شنغهاي الأسبوع الماضي فكرة الانتقال للنادي الإنجليزي.