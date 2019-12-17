عايز العريس مبتسم.. أب يشعل مواقع التواصل بزفاف ابنته

أشعل أبّ، مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا "تويتر" بعد نشره تغريدة عن زفاف ابنته، حيث قام بتيسير الزواج إلى أقصى درجة؛ رغبة في أن تتزوج ابنته من زوج دائم الابتسامة ولا يعاني من ضغوط الحياة.





وشارك الأب الإماراتي، قصة زفاف ابنته عبر حسابه على تويتر، قال خلاله أن عريس ابنته اضطر إلى الاقتراض من أحد البنوك لإقامة حفل الزفاف، وعندما علم بذلك طلب من العريس إعادة القرض وتكفله هو بحفل الزفاف في منزل العروس.





ونشرت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن هذه التغريدة لاقت ترحيبا كبيرا وسط رواد "تويتر"، ووجه الكثيرون الشكر للأب الذي قرر أن يحيي السنة النبوية في الزواج، وأن ييسره ولا يعسره.فيما طالب مغردون بالاقتداء بهذا الأب، والبعد عن الإسراف في الزفاف.ونشر الأب أيضا، صورة لاستعدادات الزفاف، شارك من خلالها متابعيه ومعجبيه، معلقا عليها: "استعدادات الزفاف على قدم وساق".