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فن

بعد كشفه تفاصيل جديدة عن مرضه.. رامي جمال مطلوب على جوجل

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 09:03 ص
رامي جمال
رامي جمال
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قسم الفن
تصدر الفنان رامي جمال مؤشر البحث جوجل في مصر بآلاف من عمليات البحث، بعد كشفه عن تفاصيل جديدة تخص مرضه وإصابته بالبهاق.

قال رامي جمال إن "البهاق بدأ في جسدي منذ أربع سنوات وظهر على شكل نقط صغيره في جسدي وتحديدا في يدى ووقتها فقدت التركيز نهائيا كما أنه كان يظهر ويختفي وأستطيع السيطرة عليه".

وأضاف رامي جمال في تصريحات تليفزيونية: "أنني كنت أتناول دواء الكورتيزون وكانت تختفي هذه النقاط وبعدها اكتشفت ان دواء الكورتيزون له ضرر على تناوله وتوقفت عنه وبعدها انتشر في جميع أنحاء جسدى" .

وأوضح رامي جمال ان هذا المرض ظهر مؤخرا في وجهي ومن وقتها بدأت المواجهة ووقتها كتبت على حسابي الشخصي لأنني لن أستطيع أن أخفيه طوال الوقت لأنني عندما كنت أستيقظ كنت أرى نفسي في المراية حتى أراه زاد أو قل.

وتابع رامي جمال أن جميع الأشخاص سواء أعرفهم أو لا قاموا بدعمي كما أن أغلب الأطباء عرضوا عليا حلولا للعلاج ولكن جميع الحلول أنا قمت بها وبعد ذلك علمت أن أول مراحل العلاج لهذا المرض هو التقبل النفسي له لأنه مرض مناعي .

واستكمل رامي جمال قائلا أن هذا المرض لا يظهر للأشخاص الذين هم أمامي على المسرح ولكنه يظهر عند تصوير فيديو أو عند وجود تصوير فوتوغرافي.
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