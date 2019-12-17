قسم اللغة الفرنسية بألسن عين شمس يطور مقرر قاعة البحث

استضاف قسم اللغة الفرنسية، مدير تطوير الأعمال بشركة ستار ميدل إيست، وائل الإمام، للمشاركة في المحاضرة التي نظمتها وأدارتها د.مها الباشا مدرس علم المصطلح الحاسوبي وتكنولوجيا الترجمة بقسم اللغة الفرنسية، وذلك تحت رعاية د.سلوى رشاد عميد الكلية الألسن، وبحضور د.هشام المالكي مدير البرامج الجديدة بالكلية ود. يمنى صفوت رئيس قسم اللغة الفرنسية.



وأوضحت د. مها الباشا أن المحاضرة تأتي في إطار تطوير مقرر "قاعة البحث" بالفرقة الرابعة بنظام الليسانس من خلال إدراج المشروعات التطبيقية كمشروع تخرُّج لطلاب قسم اللغة الفرنسية وتأهيلهم في مجال ترجمة الشاشة.



وأضافت أن هذه المحاضرة تهدف إلى ربط ما تم تدريسه حتى الآن في مُقرر "قاعة بحث" بمتطلبات سوق العمل في ترجمة الشاشة، حتى يبدأ الطلاب العمل التطبيقي في الفصل الدراسي الثاني استنادًا إلى قاعدة علمية وأكاديمية سليمة وبكفاءة مهنية عالية تتماشى مع ما هو معمول به في سوق العمل في مجال ترجمة الشاشة.



وأشاد وائل الإمام بما تم تدريسه حتى الآن من مهارات تقنية وحاسوبية ولغوية تتعلق بترجمة الشاشة، كما أجاب على أسئلة الطلاب الفنية والمهنية المتعلقة ببعض إشكاليات ترجمة الشاشة.