ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

قسم اللغة الفرنسية بألسن عين شمس يطور مقرر قاعة البحث

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:20 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم ناصر
استضاف قسم اللغة الفرنسية، مدير تطوير الأعمال بشركة ستار ميدل إيست، وائل الإمام، للمشاركة في المحاضرة التي نظمتها وأدارتها د.مها الباشا مدرس علم المصطلح الحاسوبي وتكنولوجيا الترجمة بقسم اللغة الفرنسية، وذلك تحت رعاية د.سلوى رشاد عميد الكلية الألسن، وبحضور د.هشام المالكي مدير البرامج الجديدة بالكلية ود. يمنى صفوت رئيس قسم اللغة الفرنسية.

وأوضحت د. مها الباشا أن المحاضرة تأتي في إطار تطوير مقرر "قاعة البحث" بالفرقة الرابعة بنظام الليسانس من خلال إدراج المشروعات التطبيقية كمشروع تخرُّج لطلاب قسم اللغة الفرنسية وتأهيلهم في مجال ترجمة الشاشة.

وأضافت أن هذه المحاضرة تهدف إلى ربط ما تم تدريسه حتى الآن في مُقرر "قاعة بحث" بمتطلبات سوق العمل في ترجمة الشاشة، حتى يبدأ الطلاب العمل التطبيقي في الفصل الدراسي الثاني استنادًا إلى قاعدة علمية وأكاديمية سليمة وبكفاءة مهنية عالية تتماشى مع ما هو معمول به في سوق العمل في مجال ترجمة الشاشة.

وأشاد وائل الإمام بما تم تدريسه حتى الآن من مهارات تقنية وحاسوبية ولغوية تتعلق بترجمة الشاشة، كما أجاب على أسئلة الطلاب الفنية والمهنية المتعلقة ببعض إشكاليات ترجمة الشاشة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول ورشة عمل لريادة الأعمال بألسن عين شمس بعنوان "iDiscovery"

عميد ألسن عين شمس تبحث سبل التعاون مع السفارة الفرنسية بالقاهرة

جامعة القاهرة تنظم مهرجان اللغات الأول للطلاب والخريجين

عميد ألسن عين شمس تستقبل رئيس مؤسسة اليابان بالقاهرة

تعرف علي مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة

مهام وأهداف قسم الصحة النفسية بـ "تربية الأزهر"

ترشيحاتنا

محلل إسرائيلي: حرب بين حماس وإسرائيل قريبا.. وهذه تفاصيلها

زعلانة ليه إنه قمر| إنجي وجدان تعلق على الإعجاب بـ زوجها

وفاة والد الفنانة سهر الصايغ

كيف أحافظ على الصلاة في وقتها؟.. بـ17 طريقة تبدأ قبل الأذان بـ5 دقائق

مدير فني كيوت ومحمود علاء كارثة| إبراهيم سعيد يعلق على هزيمة الزمالك من طلائع الجيش

بيان عاجل لوزير الدفاع الأمريكي حول تهديدات أردوغان بإغلاق قاعدة إنجرليك

AdvertisementS

البرلمان يزف بشرى سارة حول انخفاض الأسعار بعد أكبر تراجع للدولار

عميد معهد القلب السابق يكشف مفاجأة بخصوص تناول الفلفل الحار

تريند الفن| فيديو فاضح لـ فنانة شهيرة.. صلاح عبد الله يهين لاعبي الزمالك.. المطربة الأمريكية جينيفر جراوت ترتدي الحجاب

مبيفهموش| حازم إمام يهين جماهير القطبين ويغلط طارق يحيى

العفيجي يبهر جمهوره| شاهد رومانسية رمضان صبحي مع حبيبة إكرامي

حيلة غريبة.. طريقة عمل القرنبيط المقرمش دون شرب للزيت

بسبب زوجها وحماتها.. عروس تترك حفل زفافها بعد تعرضها للخداع

فيديوجراف| بعد خروجها من السجن.. شيماء الحاج تثير الجدل

لعيبة مش رجالة| رضا عبدالعال تعليقا على خسارة الزمالك بثلاثية

انخفاض السلع والبنزين 10%.. النواب يكشف تأثير تراجع الدولار على الأسعار

الزمالك عكس الأهلي.. تامر عبدالحميد يتحدث عن كارتيرون وفارق الأزمات في الفريقين

أخبار الرياضة ليلا.. الزمالك عكس الأهلي في فارق الأزمات.. القيعي يكشف كواليس التعاقد مع كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ثقيل.. مي سليم تستفتي الجمهور فى إطلالتها الجديدة

حيلة غريبة.. طريقة عمل القرنبيط المقرمش دون شرب للزيت

باهظة الثمن .. أسعار خرافية لإطلالات ميلانيا ترامب خلال 2019