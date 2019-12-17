ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جريتا ثونبرج تتعرض للهجوم بعد نشر صورة في قطار ألماني

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:53 ص
جريتا ثونبرج
جريتا ثونبرج
Advertisements
شيماء مصطفى
تعرضت الناشطة البيئية السويدية، جريتا ثونبرج، لانتقادات من قبل شركة قطارات ألمانية، بعد نشرها صورة تبرز فيها أنها قضت رحلة بدون مقعد في قطار مكتظ.

ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، ظهرت جريتا، البالغة من العمر 16 عامًا، في الصورة التي نشرتها على حسابها بموقع "تويتر"، وهي جالسة على الأرض بجانب حقائبها في أحد القطارات الألمانية، وعلقت قائلة: "السفر عبر القطارات المكتظة في ألمانيا، أخيرا أنا في طريقي إلى المنزل!"، حيث تفاعل معها متابعيها منتقدين جلوسها على الأرض.

لتتلقى جريتا على التو ردًا من شركة القطارات الألمانية "DB Bahn"، التي اعتذرت لها عن الأمر، مؤكدة أنها ستعمل على تحسين خدماتها، لكن بعد ذلك نشرت الشركة، تغريدة أخرى، بعد حذف المنشور الأول، مدافعة عن نفسها، مشيرة إلى أن الناشطة سافرت بالفعل في الدرجة الأولى بين مدينتي كاسل وهامبورج.

وحسبما ذكرت "جارديان"، قالت شركة DB: "عزيزتي جريتا، شكرا لدعمك عمال السكك الحديدية لمكافحة تغير المناخ! لقد سررنا أنك كنت معنا في الرحلة ICE 74 يوم السبت"، مضيفة "لكن، كان من الأفضل أن تعترفي كيف تعامل معك فريقنا عندما كنت في مقعد الدرجة الأولى بالقطار".

ودفعت هذه التغريدة، إلى رد جريتا عليها بسرعة، بعد شعورها بالحرج، حيث قالت: "لقد حصلت على مقعد بعد مروري بمدينة جوتينجن، لا توجد مشكلة بالطبع، ولم أقل ذلك أبدا. إن القطارات المزدحمة هي علامة رائعة لأنها تعني أن الطلب على السفر بالقطار مرتفع".

لكن بعدها هاجمها عدد من ركاب هذا القطار، والذين قالوا إن جريتا كانت بصبحة والدها، وقدم لها العاملون شرائح من الشوكولاتة مكتوب عليها "عميل مفضل".

وكانت مجلة "تايم" الأمريكية اختارت جريتا ثونبرج، شخصية عام 2019، بسبب نشاطها في الدفاع عن البيئة وتغير المناخ.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من أمريكا لـ البرتغال.. ناشطة المناخ جريتا ثونبرج تبدأ رحلتها في مركب

جاءت من الماضى لتنقذ العالم.. صورة عمرها 120 عاما تثير نظرية مؤامرة ضد جريتا ثونبرج

جريتا جوثنبرج تصل إلى مدريد بعد رحلة استمرت 3 أسابيع في المحيط

عدوة ترامب..جريتا ثونبرج تحصل على لقب شخصية العام

بعد اختيارها شخصية العام.. ترامب يسخر من جريتا ثونبرج.. والأخيرة ترد

بالفوتوشوب.. البيت الأبيض يثأر لترامب من الناشطة البيئية جريتا ثونبرج

ترشيحاتنا

ليست حديثة.. تعرف على كل ما يخص ضريبة التصرفات العقارية⁦

الجيش الوطني الليبي يكشف محاولات تركية لانتهاك أراضي البلاد

أخبار الرياضة ليلا.. الزمالك عكس الأهلي في فارق الأزمات.. القيعي يكشف كواليس التعاقد مع كهربا

الأهلي يحسم صفقة المهاجم الإفريقي مطلع الموسم المقبل

فضل صلاة الفجر للنساء.. يجعلهن في ذمة الله والنار عقوبة من يؤذيهن لآخر اليوم

عايز العريس مبتسم.. أب يشعل مواقع التواصل بزفاف ابنته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تراجع سعر الدولار..تعرف على أسعار بيجو من الوكيل .. صور

بمكياج ثقيل.. مي سليم تستفتي الجمهور فى إطلالتها الجديدة

حيلة غريبة.. طريقة عمل القرنبيط المقرمش دون شرب للزيت