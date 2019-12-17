جريتا ثونبرج تتعرض للهجوم بعد نشر صورة في قطار ألماني

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019

تعرضت الناشطة البيئية السويدية، جريتا ثونبرج، لانتقادات من قبل شركة قطارات ألمانية، بعد نشرها صورة تبرز فيها أنها قضت رحلة بدون مقعد في قطار مكتظ.ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، ظهرت جريتا، البالغة من العمر 16 عامًا، في الصورة التي نشرتها على حسابها بموقع "تويتر"، وهي جالسة على الأرض بجانب حقائبها في أحد القطارات الألمانية، وعلقت قائلة: "السفر عبر القطارات المكتظة في ألمانيا، أخيرا أنا في طريقي إلى المنزل!"، حيث تفاعل معها متابعيها منتقدين جلوسها على الأرض.لتتلقى جريتا على التو ردًا من شركة القطارات الألمانية "DB Bahn"، التي اعتذرت لها عن الأمر، مؤكدة أنها ستعمل على تحسين خدماتها، لكن بعد ذلك نشرت الشركة، تغريدة أخرى، بعد حذف المنشور الأول، مدافعة عن نفسها، مشيرة إلى أن الناشطة سافرت بالفعل في الدرجة الأولى بين مدينتي كاسل وهامبورج.وحسبما ذكرت "جارديان"، قالت شركة DB: "عزيزتي جريتا، شكرا لدعمك عمال السكك الحديدية لمكافحة تغير المناخ! لقد سررنا أنك كنت معنا في الرحلة ICE 74 يوم السبت"، مضيفة "لكن، كان من الأفضل أن تعترفي كيف تعامل معك فريقنا عندما كنت في مقعد الدرجة الأولى بالقطار".ودفعت هذه التغريدة، إلى رد جريتا عليها بسرعة، بعد شعورها بالحرج، حيث قالت: "لقد حصلت على مقعد بعد مروري بمدينة جوتينجن، لا توجد مشكلة بالطبع، ولم أقل ذلك أبدا. إن القطارات المزدحمة هي علامة رائعة لأنها تعني أن الطلب على السفر بالقطار مرتفع".لكن بعدها هاجمها عدد من ركاب هذا القطار، والذين قالوا إن جريتا كانت بصبحة والدها، وقدم لها العاملون شرائح من الشوكولاتة مكتوب عليها "عميل مفضل".وكانت مجلة "تايم" الأمريكية اختارت جريتا ثونبرج، شخصية عام 2019، بسبب نشاطها في الدفاع عن البيئة وتغير المناخ.