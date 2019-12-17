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اقتصاد

4.2 تريليون جنيه ودائع البنوك سبتمبر الماضي

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:57 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيى
ارتفع إجمالي ودائع البنوك لـ 4.2 تريليون جنيه في سبتمبر السابق مقابل 4.03 تريليون جنيه في أغسطس 2019 بفارق 170 مليا جنيه،ومقارنة بـ 4 تريليونات جنيه في يوليو من نفس العام بزيادة بلغت 200 مليار جنيه.

قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن جملة الودائع الحكومية سجلت 617.7 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 575.9 مليار جنيه في أغسطس 2019 ومقارنة بـ 582.4 مليار جنيه في يوليو السابق.

وبلغ حجم الودائع غير الحكومية نحو 3.535 تريليون جنيه في سبتمبر 2019 مقابل 3.45 تريليون جنيه في أغسطس الماضي ومقارنة بـ3.15 تريليون جنيه في يوليو السابق.

ووصل حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لـ 2.84 تريليون جنيه مقابل 2.741 تريليون جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 2.7 تريليون جنيه في يوليو السابق.
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